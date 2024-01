China Gold Aktie: Ist das wirklich wahr?

Die China Gold-Aktie erhält in verschiedenen Analysebereichen ein "Neutral"-Rating. In Bezug auf die Stimmung und Diskussionsintensität der Anleger gab es im vergangenen Monat keine signifikante Veränderung, was zu dieser neutralen Bewertung führt. Auch die technische Analyse zeigt, dass der Aktienkurs derzeit im neutralen Bereich liegt. Der gleitende Durchschnittskurs (GD200) verläuft bei 5,68 CAD, während der aktuelle Kurs der Aktie bei 5,67 CAD liegt, was einer Abweichung von -0,18 Prozent entspricht. Weiterhin ergibt die Betrachtung der vergangenen 50 Tage einen gleitenden Durchschnittskurs (GD50) von 5,52 CAD, was einer Abweichung von +2,72 Prozent entspricht. Insgesamt führt dies zu einem neutralen Rating auf Basis der technischen Analyse.

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt ebenfalls eine neutrale Bewertung für die China Gold-Aktie. Der RSI liegt bei 43,66 und der RSI25 bei 48,7, was zu dieser Einstufung führt. In Bezug auf die fundamentale Analyse wird die Aktie jedoch als unterbewertet eingestuft. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) liegt mit 42,52 insgesamt 87 Prozent unter dem Branchendurchschnitt im Segment "Metalle und Bergbau", der 324,4 beträgt. Aufgrund dieser fundamentalen Analyse erhält die Aktie die Einstufung "Gut".

Insgesamt ergibt sich also ein neutrales Rating für die China Gold-Aktie auf der Grundlage verschiedener Analysemethoden.