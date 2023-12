China Glass Aktie: Wieso ist diese Entwicklung SO wichtig?

Bei China Glass gab es in den letzten vier Wochen keine wesentlichen Veränderungen im Stimmungsbild oder in der Kommunikationsfrequenz in den sozialen Medien. Daher wird die Aktie mit einem "Neutral"-Rating bewertet. Die Kommunikationsfrequenz blieb unverändert, daher erhält China Glass auch in dieser Kategorie ein "Neutral"-Rating.

Die Dividendenrendite liegt bei 2,34 Prozent und damit 3,99 Prozent unter dem Branchendurchschnitt von 6,33 Prozent in der Bauprodukte-Branche. Aufgrund dieser Dividendenpolitik erhält die China Glass-Aktie eine "Schlecht"-Bewertung.

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von China Glass liegt bei 9,02 und damit unter dem Branchendurchschnitt von 47 in der Bauprodukte-Branche. Dies bedeutet, dass die Aktie auf den ersten Blick preisgünstig erscheint und daher eine "Gut"-Bewertung auf der Basis fundamentaler Kriterien erhält.

In den letzten 12 Monaten erzielte China Glass eine Performance von -16,73 Prozent, während ähnliche Aktien aus der Bauprodukte-Branche im Durchschnitt um -4,11 Prozent gefallen sind. Dies bedeutet eine Underperformance von -12,62 Prozent im Branchenvergleich. Im "Industrie"-Sektor lag die mittlere Rendite bei -4,49 Prozent im letzten Jahr, wobei China Glass 12,24 Prozent unter diesem Durchschnittswert lag. Aufgrund dieser Unterperformance in beiden Vergleichen erhält die Aktie ein "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.