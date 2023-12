China Glass Aktie: Muss man sich jetzt Sorgen machen?

Der Relative Strength Index (RSI) wird verwendet, um zu bestimmen, ob ein Wertpapier "überkauft" oder "überverkauft" ist, indem die Auf- und Abwärtsbewegungen im Zeitverlauf in Relation gesetzt werden. Der RSI für China Glass beträgt derzeit 44,44 Punkte für die letzten 7 Tage, was darauf hinweist, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist. Auf 25-Tage-Basis beträgt der RSI 65,38, was ebenfalls auf ein "Neutral"-Rating hinweist.

Bei der Betrachtung des gleitenden Durchschnitts des Schlusskurses der China Glass-Aktie über die letzten 200 Handelstage wird ein Wert von 0,83 HKD festgestellt, was 21,69 Prozent unter dem aktuellen Schlusskurs liegt. Dies führt zu einer Bewertung der Aktie als "Schlecht". Auch der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses über die letzten 50 Handelstage liegt mit 0,71 HKD unter dem aktuellen Schlusskurs, was zu einer weiteren "Schlecht"-Bewertung führt.

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von China Glass liegt bei 9, was im Vergleich zum Branchendurchschnitt von 47,46 niedriger ist. Dies deutet darauf hin, dass die Aktie unterbewertet ist und daher eine "Gut"-Bewertung aufweist.

In Bezug auf die Dividendenrendite kann festgestellt werden, dass die Aktie von China Glass eine Rendite von 2,34 % bietet, was 4 Prozentpunkte unter dem Branchendurchschnitt liegt. Dies führt zu einer Bewertung der Ausschüttungspolitik des Unternehmens als "Schlecht".