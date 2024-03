China Glass Aktie: Ich hoffe Sie haben DAS noch auf dem Schirm

Die Stimmung unter den Anlegern in Bezug auf China Glass ist neutral. Dies ergibt sich aus den Diskussionen und Meinungen in den sozialen Medien der letzten beiden Wochen, die analysiert wurden, um weitere Informationen zur Bewertung der Aktie zu gewinnen. In den letzten ein bis zwei Tagen wurden weder positive noch negative Themen in den Diskussionen hervorgehoben, was zu der Gesamteinschätzung "Neutral" führt.

In der technischen Analyse zeigt sich, dass die 200-Tage-Linie (GD200) der China Glass derzeit bei 0,7 HKD verläuft. Dies führt zu einer Einstufung der Aktie als "Schlecht", da der Aktienkurs bei 0,57 HKD lag und somit einen Abstand von -18,57 Prozent aufgebaut hat. Im Vergleich dazu liegt der gleitende Durchschnittskurs der letzten 50 Tage bei 0,5 HKD, was einer Differenz von +14 Prozent entspricht und somit ein "Gut"-Signal darstellt. Insgesamt ergibt sich daher eine neutrale Bewertung auf Basis der technischen Analyse.

Der Relative Strength Index (RSI) der China Glass-Aktie für die letzten 7 und 25 Tage liegt bei 36 bzw. 35,38, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Dies bedeutet, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist. In Summe ergibt sich daher ein "Neutral"-Rating für China Glass basierend auf dem RSI.

In fundamentalen Analysen zeigt sich, dass die Aktie von China Glass laut dem Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unterbewertet ist, da das KGV mit 9,02 insgesamt 81 Prozent niedriger ist als der Branchendurchschnitt im Segment "Bauprodukte". Der Branchendurchschnitt beträgt 46,38. Daher erhält die Aktie aus fundamentaler Sicht die Einstufung "Gut".