China Glass Aktie: Ganz ruhig bleiben!

Der Aktienkurs von China Glass hat in den letzten 12 Monaten eine Performance von -62,87 Prozent erzielt. Im Vergleich dazu sind ähnliche Aktien aus der "Bauprodukte"-Branche im Durchschnitt um -8,16 Prozent gefallen, was zu einer Underperformance von -54,71 Prozent im Branchenvergleich für China Glass führt. Der "Industrie"-Sektor hatte eine mittlere Rendite von -6,7 Prozent im letzten Jahr, und China Glass lag 56,17 Prozent unter diesem Durchschnittswert. Diese Unterperformance sowohl im Branchen- als auch im Sektorvergleich führt zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz konnte unsere Analyse keine starken positiven oder negativen Ausschläge in der Internet-Kommunikation für China Glass in den letzten Wochen erkennen. Daher erhält die Aktie von uns eine "Neutral"-Bewertung. Die Diskussionsstärke, die die Aufmerksamkeit der Marktteilnehmer in den sozialen Medien misst, zeigte in den letzten vier Wochen keine außergewöhnliche Aktivität für China Glass. Aus diesem Grund bekommt China Glass in dieser Kategorie ebenfalls eine "Neutral"-Bewertung. Insgesamt wird die Aktie daher auf dieser Stufe mit einem "Neutral" eingestuft.

China Glass schüttet auf Basis der aktuellen Kurse eine Dividendenrendite von 3,33 Prozent aus, was 3,07 Prozentpunkte weniger ist als der Branchendurchschnitt von 6,4 Prozent. Dadurch wird der Ertrag als niedriger eingestuft und führt zur Klassifizierung als "Schlecht".

Eine weitere Analyse basiert auf dem Relative Strength Index (RSI), welcher Kursbewegungen über die Zeit in Relation setzt. Der 7-Tage-RSI für China Glass beträgt aktuell 30,43 Punkte, was darauf hindeutet, dass die Aktie weder überkauft noch -verkauft ist und somit als "Neutral" eingestuft wird. Der 25-Tage-RSI zeigt ebenfalls, dass China Glass weder überkauft noch -verkauft ist (Wert: 48), und daher erhält die Aktie auch hier eine "Neutral"-Bewertung. Insgesamt wird die Aktie somit unterm Strich mit "Neutral" für diesen Punkt unserer Analyse bewertet.