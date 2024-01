China Glass Aktie: Finger Weg!

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein Indikator aus der technischen Analyse, der verwendet wird, um festzustellen, ob ein Wertpapier "überkauft" oder "überverkauft" ist. Der RSI wird berechnet, indem die Auf- und Abwärtsbewegungen eines Basiswerts über die Zeit in Relation gesetzt werden. Für die China Glass-Aktie beträgt der RSI der letzten 7 Tage aktuell 100, was darauf hinweist, dass das Wertpapier überkauft ist und daher ein "Schlecht"-Rating erhält. Auf der anderen Seite ist der RSI der letzten 25 Handelstage weniger volatil und zeigt, dass das Wertpapier weder überkauft noch überverkauft ist, was zu einer "Neutral" Einstufung führt. Insgesamt ergibt die Analyse der RSIs somit ein "Schlecht"-Rating für China Glass.

Die technische Analyse ergibt ebenfalls negative Bewertungen für die China Glass-Aktie. Der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage (GD200) zeigt eine Abweichung von -27,16 Prozent im Vergleich zum aktuellen Kurs. Dies führt zu einer "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht. Ebenso liegt der letzte Schlusskurs unter dem gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage (GD50) um -14,49 Prozent, was auch zu einem "Schlecht"-Rating führt. Insgesamt erhält das Unternehmen somit für die einfache Charttechnik ein "Schlecht"-Rating.

Die Einschätzung der Stimmung rund um die Aktienkurse von China Glass basiert auf weichen Faktoren wie der Analyse von Kommentaren auf sozialen Plattformen. Diese Analyse zeigt, dass die Stimmung neutral ist, da die Nutzer in den vergangenen Tagen vor allem neutrale Themen aufgegriffen haben. Daher wird die Aktie in dieser Hinsicht als "Neutral" eingestuft.

Abschließend betrachtet die fundamentale Analyse das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) der China Glass-Aktie, das aktuell bei 9,02 liegt und somit 81 Prozent unter dem Branchendurchschnitt (Branche: Bauprodukte) von 47 liegt. Dies deutet darauf hin, dass die Aktie aus heutiger Sicht unterbewertet ist und daher eine "Gut"-Bewertung erhält.

Insgesamt ergibt die umfassende Analyse der verschiedenen Faktoren ein eher negatives Bild für die China Glass-Aktie, mit "Schlecht"-Bewertungen sowohl aus technischer als auch aus Stimmungs- und sozialen Aspekten.