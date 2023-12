China Gingko Education Group Co Ltd Aktie: Wieso Anleger hier erstmal warten sollten!

Die technische Analyse der China Gingko Education zeigt, dass die 200-Tage-Linie (GD200) der Aktie bei 0,99 HKD liegt. Dies führt zu einer Einstufung als "Neutral", da der Aktienkurs selbst bei 0,99 HKD liegt und somit keinen Abstand von 0 Prozent aufgebaut hat. Im Vergleich dazu liegt der gleitende Durchschnittskurs der zurückliegenden 50 Tage (GD50) bei 1 HKD, was einer Differenz von -1 Prozent entspricht und ebenfalls zu einer "Neutral"-Einstufung führt.

In Bezug auf Dividenden zeigt sich, dass China Gingko Education derzeit niedrigere Dividenden ausschüttet als der Branchendurchschnitt der Diversifizierten Verbraucherdienste. Der Unterschied beträgt 6,3 Prozentpunkte (0 % gegenüber 6,3 %), was zu einer Einstufung der Dividendenpolitik als "Schlecht" führt.

Bei der Betrachtung des Sentiments und Buzz im Netz ergibt sich, dass die Diskussionsintensität rund um die Aktie von China Gingko Education in den vergangenen Monaten die übliche Aktivität im Netz widerspiegelt. Daher erhält die Aktie in diesem Bereich die Einstufung "Neutral". Gleiches gilt für die Rate der Stimmungsänderung, die kaum Veränderungen aufweist. Insgesamt wird die Aktie daher als "Neutral"-Wert bewertet.

Fundamental betrachtet weist die Aktie von China Gingko Education ein niedriges Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 3,95 auf, was unter dem Durchschnitt der Vergleichsbranche von 31 liegt. Aufgrund dieses verhältnismäßig niedrigen KGV kann die Aktie als "günstig" bezeichnet werden und erhält daher auf fundamentalen Kriterien basierend eine Einstufung als "Gut".

China Gingko Education Group Co Ltd kaufen, halten oder verkaufen?

Wie wird sich China Gingko Education Group Co Ltd jetzt weiter entwickeln? Lohnt sich ein Einstieg oder sollten Anleger lieber verkaufen? Die Antworten auf diese Fragen und warum Sie jetzt handeln müssen, erfahren Sie in der aktuellen China Gingko Education Group Co Ltd-Analyse.

China Gingko Education Group Co Ltd: Kaufen oder verkaufen? Hier weiterlesen...