China Gingko Education Group Co Ltd Aktie: Was soll die Aufregung?

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) ist eine wichtige Kennzahl zur Beurteilung der Ertragskraft und -entwicklung eines Unternehmens im Vergleich zu anderen. Im Fall von China Gingko Education liegt das aktuelle KGV bei 4. Im Vergleich dazu haben ähnliche Unternehmen in der Branche "Diversifizierte Verbraucherdienste" im Durchschnitt ein KGV von 30. Aus fundamentaler Sicht ist China Gingko Education daher unterbewertet und erhält eine "Gut"-Einschätzung.

Hinsichtlich des Sentiments und Buzzes zeigt sich, dass die Diskussionsintensität rund um China Gingko Education im Durchschnitt liegt. Die Rate der Stimmungsänderung weist kaum Änderungen auf, was zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Insgesamt ergibt sich somit eine "Neutral"-Bewertung in diesem Punkt.

Das Anleger-Sentiment für China Gingko Education ist neutral, da in den sozialen Medien weder besonders positive noch negative Diskussionen stattgefunden haben.

In der technischen Analyse liegt der Kurs der China Gingko Education Aktie derzeit 2,83 Prozent über dem gleitenden Durchschnitt der zurückliegenden 50 Tage. Dies führt zu einer kurzfristigen Einschätzung als "Neutral". Auf Basis der vergangenen 200 Tage hingegen wird die Aktie als "Gut" eingestuft, da die Distanz zum GD200 bei +9 Prozent liegt. Insgesamt wird die Aktie also aus charttechnischer Sicht für beide Zeiträume als "Gut" bewertet.

