China Gingko Education Group Co Ltd Aktie: Was für ein Erfolg!

Die China Gingko Education-Aktie ist Gegenstand einer technischen Analyse, die zeigt, dass die 200-Tage-Linie (GD200) aktuell bei 0,98 HKD liegt. Dies deutet darauf hin, dass die Aktie eine "Gut"-Einstufung erhält, da der Aktienkurs selbst bei 1,05 HKD gehandelt wird und damit einen Abstand von +7,14 Prozent aufgebaut hat. Im Vergleich dazu liegt der gleitende Durchschnittskurs der zurückliegenden 50 Tage, der GD50, bei 1 HKD und zeigt eine Differenz von +5 Prozent, was auf ein "Neutral"-Signal hinweist. Insgesamt ergibt sich daher auf Basis der beiden Zeiträume eine positive Beurteilung.

In Bezug auf die Dividendenrendite zeigt sich, dass diese bei 0 Prozent liegt, was nur leicht unter dem Mittelwert für diese Aktie liegt. Daher erhält China Gingko Education in Bezug auf die Dividendenpolitik eine "Neutral"-Bewertung von den Analysten.

Die fundamentale Analyse der Aktie zeigt, dass das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) mit 3,95 insgesamt 88 Prozent niedriger ist als der Branchendurchschnitt im Segment "Diversifizierte Verbraucherdienste", der 31,95 beträgt. Aufgrund dieser Unterbewertung erhält die Aktie eine "Gut"-Einstufung.

Ein Branchenvergleich der Aktienkurse zeigt, dass die Aktie von China Gingko Education im vergangenen Jahr eine Rendite von 22,5 Prozent erzielt hat, was 18,21 Prozent über dem Durchschnitt der Aktien aus dem gleichen Sektor liegt. Im Vergleich zur mittleren jährlichen Rendite für Wertpapiere aus der gleichen Branche, die bei -4,38 Prozent liegt, zeigt sich, dass China Gingko Education aktuell 26,88 Prozent über diesem Wert liegt. Aufgrund dieser Überperformance wird die Aktie insgesamt mit einem "Gut" bewertet.