China Gingko Education Group Co Ltd Aktie: Grund zur Freude?

Der Relative Stärke Index (RSI) ist ein bekanntes Instrument aus der technischen Analyse, um festzustellen, ob ein Titel "überkauft" oder "überverkauft" ist. Der RSI setzt Kursbewegungen im Laufe der Zeit in Relation. Wenn wir den 7-Tage-RSI für China Gingko Education betrachten, beträgt dieser aktuell 35,71 Punkte. Das bedeutet, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist, was zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Beim 25-Tage-RSI ist die Situation ähnlich, mit einem Wert von 60 erhält die Aktie auch hier ein "Neutral"-Rating, was insgesamt zu einer "Neutral"-Bewertung führt.

Das Anleger-Sentiment basiert auf Diskussionen und Interaktionen von Marktteilnehmern in sozialen Medien. In Bezug auf China Gingko Education gab es in den letzten zwei Wochen eine neutrale Diskussion, ohne positive oder negative Ausschläge. In den vergangenen ein bis zwei Tagen gab es auch keine besonders positiven oder negativen Themen, was zu einer heutigen "Neutral"-Einschätzung führt.

Im Branchenvergleich des Aktienkurses liegt China Gingko Education im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem gleichen Sektor ("Zyklische Konsumgüter") mit einer Rendite von 22,5 Prozent mehr als 13 Prozent darüber. Auch im Vergleich zur "Diversifizierten Verbraucherdienste"-Branche mit einer mittleren Rendite von 1,66 Prozent in den vergangenen 12 Monaten liegt China Gingko Education mit 20,84 Prozent deutlich darüber, was zu einem "Gut"-Rating in dieser Kategorie führt.

In Bezug auf die Dividende weist China Gingko Education derzeit eine Dividendenrendite von 0 % aus, was niedriger ist als der Branchendurchschnitt von 6,26 %. Mit einer Differenz von lediglich 6,26 Prozentpunkten erhält die Aktie daher eine "Schlecht"-Einstufung bezüglich der ausgeschütteten Dividende.