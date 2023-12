China Gingko Education Group Co Ltd Aktie: Alles nur Schall und Rauch?

China Gingko Education wird im Vergleich zum Branchen-Durchschnitt (Diversifizierte Verbraucherdienste) als unterbewertet betrachtet. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) der Aktie liegt bei 4,04, was einem Abstand von 87 Prozent gegenüber dem Branchen-KGV von 31,47 entspricht. Aufgrund dieser fundamentalen Daten wird die Aktie als "Gut" eingestuft.

Die aktuelle Dividendenrendite für China Gingko Education beträgt 0 Prozent und liegt damit leicht unter dem Mittelwert für diese Aktie. Daher erhält das Unternehmen eine "Neutral"-Bewertung für seine Dividendenpolitik.

In Bezug auf die Kommunikation im Internet zeigt die Analyse eine durchschnittliche Diskussionsintensität, was zu einer "Neutral"-Einschätzung führt. Die Rate der Stimmungsänderung ist kaum vorhanden, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Bewertung führt.

Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Sektor "Zyklische Konsumgüter" liegt die Rendite von China Gingko Education um 33,33 Prozent höher. Auch im Vergleich zur "Diversifizierten Verbraucherdienste"-Branche liegt die Rendite mit 28,07 Prozent deutlich höher.

Insgesamt wird die Entwicklung der Aktie im vergangenen Jahr als sehr gut bewertet und erhält daher ein "Gut"-Rating in dieser Kategorie.