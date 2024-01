China Geothermal Industry Development Aktie: Das kann keiner glauben

Die Chyy Development-Aktie wurde kürzlich auf ihre charttechnischen Kennzahlen hin analysiert. Dabei ergab sich, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage (GD200) bei 0,04 HKD liegt, während der aktuelle Kurs bei 0,064 HKD liegt, was eine Abweichung von +60 Prozent bedeutet. Dies führt zu einer "Gut"-Bewertung aus charttechnischer Sicht. Betrachtet man hingegen den gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage (GD50) von 0,07 HKD, so liegt der letzte Schlusskurs bei 0,064 HKD, was einer Abweichung von -8,57 Prozent entspricht. Dadurch erhält die Aktie eine "Schlecht"-Bewertung auf kurzfristigerer Analysebasis. Insgesamt wird das Unternehmen daher für die einfache Charttechnik mit einem "Neutral"-Rating bewertet.

Eine weitere Analyse basiert auf dem Relative Strength Index (RSI), der die Dynamik eines Aktienkurses bewertet. Der RSI für Chyy Development liegt bei 50, was zu einer Einstufung als "Neutral" führt. Ebenso beläuft sich der RSI25 auf 56,76, was ebenfalls zu einer Einstufung als "Neutral" für 25 Tage führt. Insgesamt ergibt sich somit ein Gesamtbild, das zu einem "Neutral"-Rating führt.

Die Diskussionen in den sozialen Medien rund um Chyy Development spiegeln neutrale Einschätzungen und Stimmungen wider, ohne klare positive oder negative Ausschläge. Daher wird das Unternehmen von unserer Redaktion als "Neutral" eingestuft. Zusammenfassend ist die Aktie von Chyy Development bezüglich der Anlegerstimmung angemessen mit "Neutral" bewertet.

Abschließend wurde auch die Dividendenrendite betrachtet, die derzeit bei 0 % liegt und somit einen geringeren Ertrag im Vergleich zum Branchendurchschnitt von Kommerzielle Dienstleistungen & Supplies um 10,52 Prozentpunkte bedeutet. Dies führt zu einer Bewertung der Ausschüttungspolitik des Unternehmens als "Schlecht".