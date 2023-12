China Geothermal Industry Development Aktie: Gerüchteküche brodelt!

Der Aktienkurs von Chyy Development hat in den letzten 12 Monaten eine Rendite von 8,33 Prozent erzielt, was mehr als 12 Prozent über dem Branchendurchschnitt liegt. Auch im Vergleich zur "Kommerzielle Dienstleistungen & Supplies"-Branche, die eine mittlere Rendite von -9,81 Prozent verzeichnet, liegt Chyy Development mit 18,14 Prozent deutlich darüber. Aufgrund dieser positiven Entwicklung erhält die Aktie ein "Gut"-Rating.

Die Diskussionen über Chyy Development in den sozialen Medien zeigen ein neutrales Stimmungsbild. Es wurden weder positiv noch negativ ausgeschlagene Meinungen geäußert, hauptsächlich neutrale Themen wurden angesprochen. Daher wird das Unternehmen von unserer Redaktion als "Neutral" eingestuft.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz in den sozialen Medien gab es in den letzten Wochen keine deutliche Veränderung in der Kommunikation über Chyy Development. Die Aktie wird daher weiterhin als "Neutral" bewertet. Die Häufigkeit der Diskussionen über das Unternehmen zeigt, dass es weder besonders im Fokus der Anleger steht, noch vernachlässigt wird.

Was die Dividende betrifft, weist Chyy Development derzeit eine Dividendenrendite von 0 Prozent auf, was unter dem Branchendurchschnitt von 10,52% liegt. Aufgrund dieser niedrigeren Rendite erhält die Aktie in dieser Kategorie eine "Schlecht"-Bewertung.