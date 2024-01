China Geothermal Industry Development Aktie: Dass es dann wirklich so schnell geht …

Der Aktienkurs von Chyy Development hat sich im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance anderer Unternehmen des Industriesektors um 8,33 Prozent gesteigert, was mehr als 14 Prozent über dem Branchendurchschnitt liegt. In der Branche für "Kommerzielle Dienstleistungen & Supplies" war die durchschnittliche Rendite in den letzten 12 Monaten bei -10,14 Prozent, während Chyy Development mit 18,48 Prozent erheblich darüber liegt. Aufgrund dieser sehr guten Entwicklung im vergangenen Jahr wird die Aktie in dieser Kategorie als "Gut" bewertet.

In Bezug auf die Fundamentaldaten liegt das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Chyy Development derzeit bei 29,55 Euro, was 86 Prozent weniger ist als der Branchendurchschnitt von 206. Diese Unterbewertung führt dazu, dass die Aktie basierend auf dem KGV als "Gut" eingestuft wird.

Die Dividendenrendite von Chyy Development beträgt derzeit 0 Prozent, was nur leicht unter dem Branchendurchschnitt von 0 liegt. Aus diesem Grund wird die Dividendenpolitik von unseren Analysten als "Neutral" bewertet.

Das Anleger-Sentiment basiert auf Diskussionen und Interaktionen von Marktteilnehmern in sozialen Medien. Über Chyy Development wurde in den letzten zwei Wochen neutral diskutiert, ohne positive oder negative Ausschläge. In den vergangenen ein, zwei Tagen gibt es keine besonders positiven oder negativen Themen, für die sich die Anleger interessieren. Aufgrund dieser Stimmung erhält die Aktie insgesamt eine "Neutral"-Bewertung basierend auf dem Anleger-Stimmungsbarometer.