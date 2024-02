China Gas, ist immer für eine Überraschung gut!

Weitere Suchergebnisse zu "Schindler":

Die technische Analyse der China Gas-Aktie zeigt, dass die 200-Tage-Linie aktuell bei 8,08 HKD verläuft. Dies bedeutet, dass die Aktie als "Schlecht" eingestuft wird, da der Aktienkurs bei 7 HKD liegt und somit einen Abstand von -13,37 Prozent aufgebaut hat. Im Vergleich dazu liegt der gleitende Durchschnittskurs der zurückliegenden 50 Tage bei 7,18 HKD, was einer Differenz von -2,51 Prozent entspricht und daher als "Neutral"-Signal gilt. Insgesamt ergibt sich somit eine "Neutral"-Einschätzung auf Basis der beiden Zeiträume.

Die Stimmungslage der Anleger in sozialen Netzwerken war in den letzten Tagen überwiegend neutral. An drei Tagen war das Stimmungsbarometer positiv, während größtenteils neutral eingestellte Anleger an sechs Tagen zu verzeichnen waren. In den letzten ein bis zwei Tagen gab es jedoch verstärkt positive Diskussionen über das Unternehmen China Gas, was zu einer insgesamt positiven Bewertung der Aktie führt.

Der Relative-Stärke-Index (RSI) wird verwendet, um einzuschätzen, ob ein Titel überkauft oder überverkauft ist. Für China Gas liegt der RSI7 aktuell bei 46,09 Punkten, was auf eine neutrale Bewertung für den 7-Tage-RSI hindeutet. Der 25-Tage-RSI zeigt mit einem Wert von 56,1 ebenfalls eine neutrale Bewertung. Insgesamt erhält die China Gas-Aktie somit ein "Neutral"-Rating in diesem Abschnitt.

In Bezug auf die Dividende ist China Gas mit einer Ausschüttung von 7,54 % im Vergleich zum Branchendurchschnitt Gasversorgungsunternehmen (5,91 %) positiv zu bewerten. Die Differenz von 1,63 Prozentpunkten führt zu einer insgesamt positiven Einstufung der Aktie als "Gut".