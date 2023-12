China Gas HoldingsADR Aktie: Das sind gute Nachrichten!

Das Anleger-Sentiment ist ein wichtiger Indikator für die Stimmung rund um eine Aktie. In den sozialen Medien war kürzlich auch die Aktie von China Gas ein Thema. Es gab weder besonders positive noch negative Stimmungen. In den letzten Tagen wurden weder positive noch negative Themen rund um China Gas intensiv diskutiert, was zu einer insgesamt neutralen Bewertung führt.

Aus fundamentaler Sicht liegt das aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von China Gas bei 8. Im Vergleich zu anderen Unternehmen aus der Gasversorgungsbranche liegt das KGV von China Gas unter dem Durchschnitt, was darauf hindeutet, dass die Aktie unterbewertet ist.

Wenn man den Aktienkurs von China Gas mit anderen Unternehmen im Sektor Versorgungsunternehmen vergleicht, hat die Aktie in den letzten Jahr eine Rendite von -11,89 Prozent erzielt, was 2,81 Prozent über dem Durchschnitt liegt. Dadurch erhält die Aktie insgesamt eine "Gut"-Bewertung.

Der Relative-Stärke-Index (RSI) wird verwendet, um einzuschätzen, ob eine Aktie überkauft oder überverkauft ist. Für China Gas liegt der RSI auf 7-Tage-Basis bei 60,61 Punkten und auf 25-Tage-Basis bei 52,67 Punkten, was auf eine neutrale Bewertung für beide Zeiträume hindeutet.

Insgesamt ergibt sich also für China Gas eine neutrale Bewertung des Anleger-Sentiments, eine gute Bewertung aus fundamentaler Sicht und eine neutrale Bewertung beim RSI.