China Gas HoldingsADR Aktie: Das könnte richtig teuer werden!

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) ist ein wichtiger Indikator für die Ertragskraft und -entwicklung eines Unternehmens im Vergleich zu anderen. Für China Gas beträgt das aktuelle KGV 13, während vergleichbare Unternehmen in der Branche "Gasversorgungsunternehmen" im Durchschnitt ein KGV von 11 aufweisen. Aus fundamentaler Sicht ist China Gas daher derzeit überbewertet und erhält eine "Schlecht"-Einschätzung.

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt die Bewegungen von Aktienkursen innerhalb von 7 Tagen an und reicht von 0 bis 100. Der RSI von China Gas liegt bei 66,34, was als neutral betrachtet wird. Der RSI25, der den Zeitraum auf 25 Tage ausdehnt, bewegt sich bei 58, was ebenfalls neutral eingestuft wird. Insgesamt erhält China Gas daher in dieser Kategorie die Einstufung "Neutral".

In Bezug auf die Diskussionintensität im Internet hat China Gas langfristig eine mittlere Aktivität gezeigt, was zu einer neutralen Bewertung führt. Die Rate der Stimmungsänderung hat kaum Änderungen aufgezeigt, was zu einem insgesamt neutralen Stimmungsbild führt.

Die technische Analyse zeigt, dass der Durchschnitt des Schlusskurses der China Gas-Aktie für die letzten 200 Handelstage bei 8,11 HKD liegt, während der letzte Schlusskurs bei 6,72 HKD liegt, was einer "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht entspricht. Auch in Bezug auf den Durchschnitt der letzten 50 Handelstage erhält die China Gas-Aktie ein "Schlecht"-Rating.

Zusammenfassend erhält die China Gas-Aktie aufgrund der fundamentalen und technischen Analyse sowie des Sentiments und Buzz ein "Schlecht"-Rating.