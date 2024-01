China Gas HoldingsADR Aktie: Jetzt kann es ganz schnell gehen!

China Gas wird in einer aktuellen Analyse im Vergleich zum Branchen-Durchschnitt als überbewertet eingestuft. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) der Aktie beträgt 13,57, während das Branchen-KGV bei 11,28 liegt, was zu einer Abweichung von 20 Prozent führt. Dies führt zu einer "Schlecht"-Empfehlung auf fundamentaler Basis.

In der technischen Analyse wird deutlich, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der China Gas-Aktie der letzten 200 Handelstage bei 8,84 HKD lag, während der aktuelle Kurs bei 7,81 HKD liegt, was eine Abweichung von -11,65 Prozent darstellt. Daher erhält die Aktie eine "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht. Betrachtet man den gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage, so ergibt sich ein positiver Wert von +7,43 Prozent, was zu einer "Gut"-Bewertung führt. Insgesamt wird daher für die einfache Charttechnik ein "Neutral"-Rating vergeben.

Bei der Sentiment- und Buzz-Analyse zeigt sich, dass die Diskussionsintensität im Internet durchschnittlich ist und eine "Neutral"-Einschätzung ergibt. Die Rate der Stimmungsänderung ist ebenfalls neutral, was zu einer Gesamteinstufung als "Neutral" führt.

Im Branchenvergleich zeigt sich, dass China Gas in den vergangenen 12 Monaten eine Performance von -30,82 Prozent erzielte, während ähnliche Aktien aus der "Gasversorgungsunternehmen"-Branche im Durchschnitt um -18,34 Prozent gefallen sind. Dies bedeutet eine Underperformance von -12,48 Prozent im Vergleich zur Branche. Sowohl im Branchen- als auch im Sektorvergleich führt die Unterperformance zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.