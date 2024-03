China Gas Aktie: So kann es weitergehen!

Weitere Suchergebnisse zu "China Gas Holdings Ltd":

Der Relative Strength Index (RSI) für China Gas liegt bei 29,47, was auf eine überverkaufte Situation hindeutet. Dies führt zu einer Bewertung als "Gut". Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, zeigt einen Wert von 38, was als neutral eingestuft wird. Insgesamt erhält China Gas daher eine "Gut"-Einstufung in dieser Kategorie.

In den vergangenen 12 Monaten verzeichnete China Gas eine Performance von -23,3 Prozent, was eine Unterperformance von -2,6 Prozent im Vergleich zum Branchendurchschnitt der "Gasversorgungsunternehmen" darstellt. Sowohl im Branchen- als auch im Sektorvergleich wird daher ein "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie vergeben.

Verglichen mit dem Branchen-Durchschnitt wird China Gas als überbewertet angesehen, mit einem Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 13,94 im Vergleich zu 10,98 in der Branche. Daraus resultiert eine "Schlecht"-Empfehlung auf fundamentaler Basis.

Die Dividendenrendite von China Gas liegt bei 7,54 Prozent, was über dem Branchendurchschnitt von 5,6 Prozent liegt. Auf Basis dieses Ergebnisses wird die Dividendenpolitik der Aktie von der Redaktion als "Gut" eingestuft.