China Gas Aktie: Nächster Hammer kommt!

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein bekanntes Instrument der technischen Analyse, um festzustellen, ob ein Wertpapier derzeit "überkauft" oder "überverkauft" ist. Der RSI setzt die Kursbewegungen über die Zeit in Relation. Bei China Gas betrachten wir den RSI auf 7- und 25-Tage-Basis. Der 7-Tage-RSI beträgt aktuell 8,24 Punkte, was darauf hindeutet, dass China Gas derzeit überverkauft ist und die Aktie als "Gut" eingestuft wird. Der 25-Tage-RSI liegt bei 35,21, was bedeutet, dass China Gas weder überkauft noch überverkauft ist, und das Wertpapier als "Neutral" eingestuft wird.

Auch die Stimmung der Anleger spielt eine Rolle bei der Einschätzung von Aktienkursen. Unsere Analysten haben die sozialen Plattformen betrachtet und festgestellt, dass die Kommentare zu China Gas überwiegend positiv waren. Zudem wurden in den letzten ein bis zwei Tagen vor allem positive Themen rund um China Gas diskutiert. Daher wird die Aktie in Bezug auf die Stimmung als "Gut" eingestuft.

Im Vergleich zum Branchen-Durchschnitt (Gasversorgungsunternehmen) wird China Gas aus fundamentalen Gründen als überbewertet angesehen. Mit einem Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 13,57 liegt die Aktie 20 Prozent über dem Branchen-KGV von 11,28, was zu einer "Schlecht"-Empfehlung führt.

In der technischen Analyse erhält die China Gas-Aktie gemischte Bewertungen. Der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage zeigt eine Abweichung von -11,65 Prozent, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Auf der anderen Seite zeigt der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage eine Abweichung von +7,43 Prozent, was zu einer "Gut"-Bewertung führt. Insgesamt wird das Unternehmen in Bezug auf die einfache Charttechnik als "Neutral" eingestuft.