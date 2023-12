China Gas Aktie: Das MUSS jetzt jeder wissen

Die China Gas Aktie zeigt nach einer technischen Analyse eine neutrale Einschätzung. Der Kurs von 24,1 HKD liegt aktuell 0,79 Prozent über dem gleitenden Durchschnitt der letzten 50 Tage (GD50). Allerdings ist die Distanz zum gleitenden Durchschnitt der vergangenen 200 Tage (GD200) mit -6,19 Prozent als schlecht einzustufen. Somit ergibt sich insgesamt eine neutrale Bewertung aus charttechnischer Sicht für beide Zeiträume.

Im Hinblick auf die fundamentale Analyse gilt die Aktie als unterbewertet. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) liegt mit 10,76 insgesamt 11 Prozent niedriger als der Branchendurchschnitt. In der Kategorie der Gasversorgungsunternehmen beträgt der Branchendurchschnitt 12,16. Daher erhält die Aktie aus Sicht der fundamentalen Analyse die Einstufung "gut".

Die Stimmung unter den Anlegern in den Diskussionsforen und sozialen Medien ist insgesamt negativ. In den vergangenen Wochen dominierten vor allem negative Themen die Diskussionen, was zu einer neutralen Einschätzung der Anleger-Stimmung führt.

In Bezug auf die Dividendenpolitik schüttet China Gas niedrigere Dividenden aus als der Branchendurchschnitt der Gasversorgungsunternehmen. Der Unterschied beträgt 1,53 Prozentpunkte (4,36 % gegenüber 5,88 %), was zu einer schlechten Einstufung der Dividendenpolitik der Aktie führt.