China Gas Aktie: Jetzt wird’s richtig interessant

China Gas wird derzeit als unterbewertet im Vergleich zum Branchen-Durchschnitt für Gasversorgungsunternehmen eingestuft. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) der Aktie liegt bei 9,96, was einem Abstand von 9 Prozent gegenüber dem Branchen-KGV von 10,94 entspricht. Auf fundamentaler Basis wird daher eine "Gut"-Empfehlung ausgesprochen.

In Bezug auf die Aktienkursentwicklung liegt China Gas im Vergleich zu anderen Unternehmen im Sektor der Versorgungsunternehmen mit einer Rendite von -27,61 Prozent mehr als 5 Prozent darunter. Die durchschnittliche Rendite der "Gasversorgungsunternehmen"-Branche in den letzten 12 Monaten beträgt -22,44 Prozent, und auch hier liegt China Gas mit 5,16 Prozent darunter. Aufgrund dieser Entwicklung im vergangenen Jahr erhält die Aktie ein "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

Der Relative Strength Index (RSI) wird verwendet, um zu beurteilen, ob ein Wertpapier aktuell "überkauft" oder "überverkauft" ist. Der 7-Tage-RSI für China Gas liegt derzeit bei 76,79 Punkten, was bedeutet, dass die Aktie überkauft ist und daher ein "Schlecht"-Rating erhält. Im Gegensatz dazu zeigt der RSI auf 25-Tage-Basis, dass China Gas weder überkauft noch überverkauft ist, was zu einem "Neutral"-Rating führt. Insgesamt erhält China Gas daher eine "Schlecht"-Bewertung für diesen Punkt der Analyse.

Diskussionen in den sozialen Medien zeigen, dass die Einschätzungen und Stimmungen rund um China Gas überwiegend neutral sind. Daher wird das Unternehmen als "Neutral" eingestuft. Zusammenfassend ist die Redaktion der Auffassung, dass die Aktie von China Gas in Bezug auf die Anlegerstimmung angemessen mit "Neutral" bewertet ist.