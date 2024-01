China Gas Aktie: Hier sollten Sie genauer hinsehen!

Weitere Suchergebnisse zu "China Gas Holdings":

China Gas schüttet derzeit nur leicht höhere Dividenden aus als der Branchendurchschnitt von Gasversorgungsunternehmen. Mit einer Differenz von 0,84 Prozentpunkten (6,75 % gegenüber 5,91 %) erhält die Dividendenpolitik der Aktie die Einstufung "Neutral".

Verglichen mit dem Branchendurchschnitt (Gasversorgungsunternehmen) wird China Gas als überbewertet angesehen. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) der Aktie liegt bei 13,57, was einem Abstand von 20 Prozent zum Branchen-KGV von 11,28 entspricht. Daher resultiert auf fundamentaler Basis eine "Schlecht"-Empfehlung.

In Bezug auf die durchschnittliche Jahresperformance von Aktien aus dem Sektor "Versorgungsunternehmen" weist China Gas mit einer Rendite von -30,82 Prozent eine Abweichung von mehr als 13 Prozent auf. Die Branche "Gasversorgungsunternehmen" kommt auf eine mittlere Rendite von -18,17 Prozent in den vergangenen 12 Monaten. Auch hier liegt China Gas mit 12,65 Prozent deutlich darunter. Aufgrund dieser Entwicklung erhält die Aktie ein "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

Der Relative Strength Index (RSI) der China Gas liegt bei 30,61, was als neutrale Situation gilt. Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, bewegt sich bei 47, was ebenfalls als neutral eingestuft wird. Insgesamt wird daher für diese Kategorie die Einstufung "Neutral" vergeben.