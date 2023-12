China Gas Aktie: Gut, wenn Sie noch investiert sind!

Die technische Analyse von China Gas zeigt, dass das Unternehmen derzeit ein "Neutral"-Rating erhält. Dies ergibt sich aus dem Vergleich des aktuellen Kurses mit dem 50- und 200-Tages-Durchschnitt. Der längerfristige Durchschnitt der letzten 200 Handelstage liegt bei 25,52 HKD, während der letzte Schlusskurs bei 25 HKD liegt, was einer Abweichung von -2,04 Prozent entspricht. Der kurzfristigere 50-Tage-Durchschnitt liegt bei 24,08 HKD, was einer Abweichung von +3,82 Prozent entspricht. Beide Bewertungen basierend auf trendfolgenden Indikatoren führen zu einer Gesamtbewertung von "Neutral".

Im Branchenvergleich erzielte die China Gas-Aktie eine Performance von -11,93 Prozent in den letzten 12 Monaten, während vergleichbare Aktien aus der "Gasversorgungsunternehmen"-Branche im Durchschnitt um -16,36 Prozent gefallen sind. Dies bedeutet eine Outperformance von +4,43 Prozent für China Gas. Der "Versorgungsunternehmen"-Sektor hatte eine mittlere Rendite von -16,36 Prozent im letzten Jahr, wobei China Gas um 4,43 Prozent über diesem Durchschnittswert lag. Aufgrund der Überperformance in beiden Bereichen erhält China Gas ein "Gut"-Rating in dieser Kategorie.

In Bezug auf fundamentale Kennzahlen beträgt das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von China Gas 10, während vergleichbare Unternehmen aus der Branche "Gasversorgungsunternehmen" im Durchschnitt ein KGV von 12 haben. Damit wird die Aktie aus fundamentalen Gesichtspunkten als unterbewertet eingestuft und erhält in dieser Kategorie eine "Gut"-Bewertung.

In Bezug auf die Dividende schüttet China Gas eine Dividendenrendite von 4,36 % aus, was 1,5 Prozentpunkte weniger ist als der Branchendurchschnitt von 5,86 %. Dies führt zu einer Einstufung der Dividendenrendite als "Schlecht".