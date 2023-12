China GalaxycuritiesADR Aktie: Das ist mal eine Nummer!

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein Indikator aus der technischen Analyse, der verwendet wird, um festzustellen, ob ein Wertpapier "überkauft" oder "überverkauft" ist. Der RSI für die China Galaxy Securities-Aktie in den letzten 7 Tagen beträgt derzeit 66, was darauf hinweist, dass das Wertpapier weder überkauft noch überverkauft ist und daher ein "Neutral"-Rating erhält. Der RSI für die letzten 25 Handelstage zeigt eine geringere Volatilität und ergänzt die Analyse um eine langfristigere Betrachtung. Auf dieser Basis wird China Galaxy Securities als überkauft bewertet und erhält daher ein "Schlecht"-Rating. Insgesamt erhält die Analyse der RSIs ein "Schlecht"-Rating für China Galaxy Securities.

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) ist eine wichtige Kennzahl zur Beurteilung der Ertragskraft und -entwicklung eines Unternehmens im Vergleich zu anderen. Das aktuelle KGV der China Galaxy Securities beträgt 5, was im Vergleich zu ähnlichen Unternehmen in der Branche "Kapitalmärkte" als unterbewertet betrachtet wird. Daher erhält die Aktie in dieser Kategorie eine "Gut"-Einschätzung.

Die technische Analyse zeigt, dass die China Galaxy Securities-Aktie auf Basis trendfolgender Indikatoren ein "Neutral"-Rating erhält. Der längerfristige gleitende Durchschnitt der letzten 200 Handelstage zeigt eine deutliche Abweichung vom letzten Schlusskurs, daher bekommt die Aktie eine "Schlecht"-Bewertung. Der kurzfristigere 50-Tage-Durchschnitt führt zu einer "Neutral"-Bewertung, da der letzte Schlusskurs nahe dem gleitenden Durchschnitt liegt.

Im Branchenvergleich hat die Aktie eine Rendite von 9,28 Prozent erzielt, was 16,44 Prozent über dem Durchschnitt des Sektors "Finanzen" liegt. Im Vergleich zur mittleren jährlichen Rendite für Wertpapiere aus der gleichen Branche "Kapitalmärkte" liegt China Galaxy Securities aktuell 17,15 Prozent über diesem Wert. Aus diesem Grund wird die Aktie insgesamt mit einem "Gut" bewertet.