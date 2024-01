China GalaxycuritiesADR Aktie: Das gibt’s ja gar nicht!

Der Aktienkurs von China Galaxy Securities hat in den letzten 12 Monaten eine Rendite von 10,34 Prozent erzielt, was 18 Prozent über dem Branchendurchschnitt des Finanzsektors liegt. Die "Kapitalmärkte"-Branche weist im gleichen Zeitraum eine mittlere Rendite von -7,43 Prozent auf, wobei China Galaxy Securities mit 17,77 Prozent deutlich darüber liegt. Aufgrund dieser guten Entwicklung erhält die Aktie in dieser Kategorie ein "Gut"-Rating.

Der Relative Strength Index (RSI) wird verwendet, um einzuschätzen, ob ein Wertpapier "überkauft" oder "überverkauft" ist. Der aktuelle 7-Tage-RSI für China Galaxy Securities beträgt 51,22 Punkte, was auf eine neutrale Einstufung hinweist. Auch der 25-Tage-RSI liegt mit einem Wert von 58,25 im neutralen Bereich. Insgesamt wird die Aktie daher im RSI-Bereich mit "Neutral" bewertet.

In Bezug auf Sentiment und Buzz zeigen sich bei China Galaxy Securities in den letzten vier Wochen keine wesentlichen Veränderungen. Sowohl das Stimmungsbild als auch die Kommunikationsfrequenz bleiben unverändert, weshalb die Aktie in diesem Bereich ebenfalls mit "Neutral" bewertet wird.

Die technische Analyse ergibt, dass der Durchschnitt des Schlusskurses der China Galaxy Securities-Aktie in den letzten 200 Handelstagen bei 4,34 HKD lag. Der letzte Schlusskurs lag jedoch bei 3,97 HKD, was einem Unterschied von -8,53 Prozent entspricht. Dies führt zu einer "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht. Auch der 50-Tages-Durchschnitt, der bei 4,15 HKD liegt, führt zu einer "Neutral"-Bewertung für die Aktie. Insgesamt erhält China Galaxy Securities daher eine "Neutral"-Bewertung in Bezug auf die einfache Charttechnik.