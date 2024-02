China Galaxy Securities Aktie: Was man jetzt noch wissen sollte!

China Galaxy Securities wird im Vergleich zum Branchendurchschnitt (Kapitalmärkte) als unterbewertet angesehen, mit einem Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 5,47, was einem Abstand von 79 Prozent gegenüber dem Branchen-KGV von 25,78 entspricht. Daher ergibt sich auf fundamentaler Basis eine "Gut"-Empfehlung.

Der Relative Strength Index (RSI) von China Galaxy Securities liegt bei 27,27, was zu einer Bewertung als "Gut" führt. Der RSI25 beläuft sich auf 48,8, was zu einer Einstufung als "Neutral" für 25 Tage führt. Insgesamt führt dies zu einem Rating von "Gut".

In Bezug auf Sentiment und Buzz zeigt sich, dass es keine bedeutende Tendenz in der Stimmungslage der Anleger im vergangenen Monat gab, was zu einer Bewertung von "Neutral" führt. Die Diskussionsintensität über das Unternehmen war ebenfalls nicht bedeutend höher oder niedriger als üblich, was ebenfalls zu einem "Neutral"-Rating führt.

Die technische Analyse basierend auf trendfolgenden Indikatoren ergibt gemischte Ergebnisse. Der 200-Tages-Durchschnitt von China Galaxy Securities liegt bei 4,31 HKD, während der letzte Schlusskurs bei 3,95 HKD liegt, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Der 50-Tage-Durchschnitt zeigt jedoch einen letzten Schlusskurs nahe dem gleitenden Durchschnitt, was zu einem "Neutral"-Rating führt.

Insgesamt wird China Galaxy Securities auf Basis der verschiedenen Analysen mit einem gemischten Rating von "Neutral" versehen.