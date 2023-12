China Galaxy Securities Aktie: Jetzt geht’s los!

Die China Galaxy Securities hat eine Dividendenrendite von 6%, was einer positiven Differenz von +0,49 Prozent im Vergleich zu anderen Unternehmen aus der Kapitalmärkte-Branche entspricht. Daher erhält sie von Analysten eine "Neutral"-Bewertung für ihre Dividendenpolitik.

Die Stimmungslage der Anleger in sozialen Netzwerken war in letzter Zeit neutral, ohne positive oder negative Ausschläge. Es wurden weder positive noch negative Themen bezüglich der China Galaxy Securities diskutiert. Die Redaktion bewertet die Aktie daher als "Neutral", was insgesamt zu einer "Neutral"-Einschätzung des Anleger-Sentiments führt.

In Bezug auf die technische Analyse zeigt der trendfolgende Indikator, dass die China Galaxy Securities eine "Schlecht"-Bewertung basierend auf dem 200-Tage-Durchschnitt erhält, da der aktuelle Schlusskurs (3,94 HKD) deutlich darunter liegt. Im Gegensatz dazu erhält sie basierend auf dem 50-Tage-Durchschnitt eine "Neutral"-Bewertung, da der letzte Schlusskurs nahe dem gleitenden Durchschnitt liegt.

Ein Branchenvergleich des Aktienkurses zeigt, dass die China Galaxy Securities im vergangenen Jahr eine Rendite von 9,28 Prozent erzielt hat, was 16,44 Prozent über dem Durchschnitt im Finanzsektor liegt. Die mittlere jährliche Rendite für Wertpapiere aus der Kapitalmärkte-Branche beträgt -7,87 Prozent, und die China Galaxy Securities liegt aktuell 17,15 Prozent über diesem Wert. Aufgrund dieser Überperformance wird die Aktie insgesamt mit einem "Gut" bewertet.