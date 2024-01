China Galaxy Securities Aktie: Genau das was haben wir angekündigt

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von China Galaxy Securities liegt bei 5,63, was deutlich unter dem Branchendurchschnitt von 22 liegt. Dies deutet darauf hin, dass die Aktie im Vergleich zu anderen Unternehmen in der Branche günstig bewertet wird.

In Bezug auf die Aktienkursrendite hat China Galaxy Securities im letzten Jahr eine Rendite von 9,28 Prozent erzielt, was 17,25 Prozent über dem Branchendurchschnitt liegt. Dies führt zu einer positiven Gesamtbewertung der Aktie in Bezug auf die Rendite.

Die Dividendenpolitik von China Galaxy Securities liegt nur leicht über dem Branchendurchschnitt, was zu einer neutralen Bewertung führt.

Der Relative Strength Index (RSI) der China Galaxy Securities-Aktie zeigt, dass das Wertpapier weder überkauft noch überverkauft ist. Sowohl der RSI der letzten 7 Tage als auch der RSI der letzten 25 Handelstage führen zu einer neutralen Bewertung.

Insgesamt ergibt die Analyse, dass China Galaxy Securities in Bezug auf das KGV und die Aktienkursrendite positiv bewertet wird, während die Dividendenpolitik und der RSI zu einer neutralen Bewertung führen.