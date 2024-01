China Fortune Land Development-Anleger machen nicht mehr mit!

Die Diskussionen über China Fortune Land Development in den sozialen Medien spiegeln die Stimmungen und Einschätzungen der Anleger wider. Derzeit herrscht Uneinigkeit in der Kommunikation, obwohl in den vergangenen Tagen hauptsächlich positive Themen rund um den Wert diskutiert wurden. Auf dieser Grundlage wird das Unternehmen als "Neutral" eingestuft. Es wurden drei Handelssignale ermittelt, davon ein positives und zwei negative, was zu einer Gesamtbewertung als "Schlecht" führt. Die Redaktion ist der Ansicht, dass die Aktie von China Fortune Land Development unter Berücksichtigung der Anlegerstimmung angemessen als "Neutral" bewertet wird.

In Bezug auf Sentiment und Buzz konnte in den letzten vier Wochen eine Verschlechterung der Stimmungslage festgestellt werden, weshalb die Aktie mit einem "Schlecht" bewertet wird. Die Kommunikationsfrequenz hat sich nicht wesentlich verändert. Insgesamt erhält China Fortune Land Development daher ein "Schlecht"-Rating.

Der Relative-Stärke-Index (RSI) wird verwendet, um festzustellen, ob ein Titel überkauft oder überverkauft ist. Der RSI7 liegt bei 92,31 Punkten, was auf eine Überkauftheit hinweist und zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Der RSI25 liegt bei 69,64, was bedeutet, dass die Aktie als "Neutral" eingestuft wird. Insgesamt erhält China Fortune Land Development ein "Schlecht"-Rating in diesem Abschnitt.

Bei der technischen Analyse wird der gleitende Durchschnitt betrachtet, um festzustellen, ob sich die Aktie in einem Auf- oder Abwärtstrend befindet. Der 200-Tages-Durchschnitt liegt bei 2,18 CNH, während der 50-Tage-Durchschnitt bei 1,84 CNH liegt. Beide Werte zeigen Abweichungen nach unten und führen zu einem "Schlecht"-Rating auf Basis trendfolgender Indikatoren.

Insgesamt wird China Fortune Land Development in Bezug auf die Anlegerstimmung als "Neutral" angemessen bewertet, während die technische Analyse und die Stimmungslage in den sozialen Medien zu einem "Schlecht"-Rating führen.