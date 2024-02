China Fortune Land Development Aktie: Was geht denn hier ab?

Die China Fortune Land Development-Aktie hat in den letzten 200 Handelstagen einen Durchschnittsschlusskurs von 2,08 CNH gehabt, während der letzte Schlusskurs bei 1,36 CNH lag, was einem Abweichung von -34,62 Prozent entspricht und daher charttechnisch als "Schlecht" bewertet wird. Auch der Durchschnitt aus den letzten 50 Handelstagen (1,67 CNH) liegt unter dem letzten Schlusskurs, was einer Abweichung von -18,56 Prozent entspricht und damit auch zu einem "Schlecht"-Rating führt.

Die Stimmung und Diskussionen rund um die Aktie von China Fortune Land Development zeigten eine unterdurchschnittliche Aktivität, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Die Rate der Stimmungsänderung war ebenfalls negativ, was insgesamt zu einer Note "Schlecht" bezüglich des langfristigen Stimmungsbildes führt.

Der Relative Strength-Index (RSI) zeigt, dass die Aktie als Neutral-Titel einzustufen ist. Der RSI7 liegt bei 75,61, was zu einer "Schlecht"-Empfehlung führt, während der RSI25 bei 64,04 liegt und somit als "Neutral" eingestuft wird. Insgesamt ergibt sich also ein Gesamtranking von "Schlecht" auf der Ebene des Relative Strength-Indikators.

Die Anleger-Stimmung in Diskussionsforen und sozialen Medien ist insgesamt besonders negativ, insbesondere in den Diskussionen der letzten beiden Wochen. Trotz vereinzelter Gut-Signale ergibt sich insgesamt eine "Schlecht"-Empfehlung basierend auf der Anleger-Stimmung.

Insgesamt zeigen die technische Analyse, das Sentiment und der Relative Strength-Index, sowie die Anleger-Stimmung, dass die China Fortune Land Development-Aktie derzeit aus verschiedenen Perspektiven als "Schlecht" eingestuft wird.