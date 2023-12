China Fortune Land Development Aktie: Was bedeutet das für den Kurs?

Das Sentiment und der Buzz rund um Aktien sind wichtige Maßstäbe, um die Stimmung der Investoren zu messen. Neben den Analysen aus Bankhäusern spielt auch das langfristige Stimmungsbild unter den Nutzern im Internet eine bedeutende Rolle. Bei der Aktie von China Fortune Land Development zeigte die Beitragsanzahl oder Diskussionsintensität eine starke Aktivität, was zu einer "Gut"-Bewertung führt. Die Rate der Stimmungsänderung hingegen zeigt kaum Änderungen, was zu einem "Neutral"-Rating führt. Insgesamt wird der Aktie bezüglich des langfristigen Stimmungsbildes die Note "Gut" gegeben.

In der technischen Analyse ergibt sich eine Abweichung von -17,7 Prozent, wenn man den gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage mit dem aktuellen Kurs vergleicht. Dies führt zu einer "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht. Betrachtet man den gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage, ergibt sich eine "Neutral"-Bewertung. Insgesamt erhält das Unternehmen daher für die einfache Charttechnik ein "Neutral"-Rating.

Der Relative Strength Index (RSI) liegt bei 52,94 und der RSI25 bei 51,35, was zu einer Einstufung als "Neutral" führt. Zusammenfassend ergibt sich ein Gesamtbild, das ebenfalls zu einem "Neutral"-Rating führt.

In den sozialen Medien wurde China Fortune Land Development in den vergangenen zwei Wochen überwiegend negativ bewertet, während in den letzten Tagen überwiegend positive Themen angesprochen wurden. Insgesamt erlaubt die Anleger-Stimmung daher die Einstufung "Neutral". Darüber hinaus wurden 7 Schlecht-Signale herausgefiltert, was zu einer "Schlecht" Empfehlung führt. Die Messung der Anleger-Stimmung insgesamt ergibt daher eine "Neutral"-Einstufung.