China Fortune Holdings Aktie: Mit so guten Zahlen hat keiner gerechnet!

Die China Fortune-Aktie hat sich in den letzten Tagen positiv entwickelt. Der gleitende Durchschnittskurs liegt bei 0,21 HKD, während der aktuelle Kurs bei 0,231 HKD liegt. Dies ergibt einen Abstand von +10 Prozent zum GD200 und +10 Prozent zum GD50, was insgesamt eine Bewertung von "Gut" ergibt.

Die Stimmungslage der Anleger in den sozialen Netzwerken war ebenfalls positiv. Das Stimmungsbarometer zeigte an zwei Tagen eine positive Richtung, und auch die Gespräche über das Unternehmen waren überwiegend positiv. Dadurch wird die Aktie insgesamt mit einem "Gut" bewertet.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz im Internet wurde eine mittlere Aktivität gemessen, was zu einer neutralen Bewertung führt. Auch die Rate der Stimmungsänderung blieb gering, was zu einem neutralen Gesamtbild führt.

Der Relative Strength Index (RSI) der China Fortune-Aktie zeigt, dass sie weder überkauft noch überverkauft ist. Sowohl der kurzfristige RSI der letzten 7 Tage (43,18 Punkte) als auch der etwas längerfristige RSI auf 25-Tage-Basis (40,22 Punkte) führen zu einer neutralen Bewertung.

Insgesamt erhält die China Fortune-Aktie aufgrund dieser Analyse eine "Neutral"-Bewertung.