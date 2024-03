China Fortune Holdings Aktie: Ist das wirklich normal?

In den vergangenen zwei Wochen wurde die China Fortune-Aktie von den meisten Nutzern in den sozialen Medien neutral bewertet. Dies ist das Ergebnis einer Auswertung vieler Kommentare und Wortmeldungen, die sich in den letzten beiden Wochen mit diesem Wert befasst haben. Die überwiegende Mehrheit der diskutierten Themen war neutral. Aufgrund dieser Analyse kann die Anleger-Stimmung auf dieser Ebene als "neutral" eingestuft werden.

Der Relative Strength-Index zeigt, dass die China Fortune-Aktie als neutral betrachtet werden kann. Dieser Index bewertet die Auf- und Abwärtsbewegungen über verschiedene Zeiträume und ordnet diesen eine Kennziffer zwischen 0 und 100 zu. Der Wert für den RSI7 beträgt 5,62, was eine "gut"-Empfehlung darstellt, und der Wert für den RSI25 beträgt 24,14, was ebenfalls eine "gut"-Einstufung bedeutet. Zusammenfassend ergibt sich daher ein Gesamtranking von "gut" auf der Ebene des Relative Strength-Indikators.

Bei der Analyse des Sentiments und des Buzz in den sozialen Medien konnten in den letzten vier Wochen keine wesentlichen Veränderungen festgestellt werden. Daher wird die Aktie auch in diesem Bereich als "neutral" bewertet. Sowohl die Stimmungslage als auch die Kommunikationsfrequenz blieben unverändert, was zu dieser Einstufung führt.

Die technische Analyse zeigt, dass der Durchschnitt des Schlusskurses der China Fortune-Aktie für die letzten 200 Handelstage bei 0,21 HKD liegt. Der letzte Schlusskurs von 0,31 HKD weicht somit um +47,62 Prozent ab, was aus charttechnischer Sicht als "gut" bewertet wird. Auch der Durchschnitt aus den letzten 50 Handelstagen (0,23 HKD) liegt über dem letzten Schlusskurs (+34,78 Prozent), was ebenfalls zu einer "gut"-Bewertung führt. Insgesamt erhält die China Fortune-Aktie somit eine "gut"-Bewertung für die einfache Charttechnik.