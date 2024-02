China Fordoo Holdings Aktie: Das war ja klar …

Das Internet hat eine starke Auswirkung auf die Stimmung und Diskussionen über Aktien in den sozialen Medien können die Einschätzungen für Aktien beeinflussen. Für China Anchu Energy Storage wurde eine mittlere Diskussionstätigkeit gemessen, was zu einer neutralen Bewertung führt. Die Rate der Stimmungsänderung zeigt kaum Veränderungen, was zu einem Gesamtergebnis von "Neutral" führt.

Die Stimmung in den sozialen Medien rund um China Anchu Energy Storage war neutral und die Nutzer haben in den letzten Tagen hauptsächlich neutrale Themen behandelt. Daher wird die Aktie auch in Bezug auf die Anlegerstimmung als "Neutral" eingestuft.

Die technische Analyse zeigt, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der China Anchu Energy Storage-Aktie aus den letzten 200 Handelstagen bei 0,61 HKD liegt, was eine positive Bewertung zur Folge hat. Betrachtet man jedoch den gleitenden Durchschnitt auf Basis der letzten 50 Handelstage, ergibt sich eine negative Bewertung.

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt, dass die China Anchu Energy Storage aktuell als überkauft gilt, was zu einer negativen Einschätzung führt. Auch die Ausdehnung der relativen Bewegung auf 25 Tage ergibt ein Signal dafür, dass der Titel als überkauft betrachtet wird.

Insgesamt ergibt sich damit eine negative Einstufung für die RSI, was zu einer Gesamtbewertung von "Schlecht" führt.