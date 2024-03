China Fordoo Holdings Aktie: Was jetzt noch richtig spannend wird …

Der gleitende Durchschnittskurs der China Anchu Energy Storage beläuft sich mittlerweile auf 0,61 HKD, während die Aktie selbst einen Kurs von 0,227 HKD erreicht hat. Dies bedeutet, dass die Distanz zum GD200 bei -62,79 Prozent liegt, was zu einer Bewertung von "Schlecht" führt. Auch der GD50 für die vergangenen 50 Tage weist einen Stand von 0,72 HKD auf, was einen Abstand von -68,47 Prozent zur Aktie bedeutet und ebenfalls zu einer "Schlecht"-Bewertung führt.

In Bezug auf das Anleger-Sentiment gab es in den letzten zwei Wochen besonders negative Diskussionen über China Anchu Energy Storage. An zwei Tagen zeigte das Stimmungsbarometer eine negative Richtung, was zu einer "Neutral"-Einschätzung für die Aktie heute führt.

In den sozialen Medien gab es in den letzten Wochen keine eindeutige Veränderung in der Kommunikation über China Anchu Energy Storage. Die Aktie erhält daher eine "Neutral"-Bewertung, da weder übermäßig positive noch negative Diskussionen festgestellt wurden. Die Häufigkeit der Beiträge zu der Aktie deutet darauf hin, dass das Unternehmen derzeit weder viel noch wenig im Fokus der Anleger steht, was ebenfalls zu einem "Neutral"-Rating führt.

Der Relative Strength Index (RSI) der China Anchu Energy Storage-Aktie für die letzten 7 und 25 Tage weist auf überkaufte Bedingungen hin, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt.

Insgesamt ergibt sich daher eine negative Bewertung für China Anchu Energy Storage basierend auf der technischen Analyse, dem Anleger-Sentiment, dem Buzz in den sozialen Medien und dem Relative Strength Index.