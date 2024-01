China Foods Aktie: Wieso ist diese Entwicklung SO wichtig?

Weitere Suchergebnisse zu "China Foods":

Der Aktienkurs von China Foods hat im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem gleichen Sektor ("Verbrauchsgüter") eine beachtliche Rendite von 10,61 Prozent erzielt, was mehr als 24 Prozent über dem Durchschnitt liegt. In der "Nahrungsmittel"-Branche betrug die mittlere Rendite in den vergangenen 12 Monaten -13,1 Prozent, aber auch hier übertrifft China Foods mit 23,71 Prozent deutlich den Branchendurchschnitt. Diese positive Entwicklung der Aktie im vergangenen Jahr führt zu einem "Gut"-Rating in dieser Kategorie.

Investoren, die in die Aktie von China Foods investieren, können bei einer Dividendenrendite von 4,54 % gegenüber dem Durchschnitt der Branche Nahrungsmittel einen Mehrertrag von 0,83 Prozentpunkten erzielen. Dies führt zu einer "Neutral"-Bewertung für die Ausschüttungspolitik des Unternehmens, da die Dividenden des Unternehmens nur leicht über dem Branchendurchschnitt liegen.

In Bezug auf fundamentale Kennzahlen beträgt das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von China Foods aktuell 9,6 und liegt damit um 86 Prozent unter dem Branchendurchschnitt (Branche: Nahrungsmittel) von 69. Dadurch erscheint die Aktie aus heutiger Sicht unterbewertet, was zu einer "Gut"-Bewertung auf dieser Stufe führt.

Bei der technischen Analyse ergibt sich, dass der Durchschnitt der Schlusskurse der China Foods-Aktie in den letzten 200 Handelstagen bei 2,8 HKD lag. Der Schlusskurs am letzten Handelstag lag bei 2,81 HKD, was einem Unterschied von +0,36 Prozent entspricht, und führt daher zu einer "Neutral"-Bewertung aus charttechnischer Sicht. Sowohl der 200-Tages-Durchschnitt als auch der 50-Tages-Durchschnitt wurden im Rahmen der Charttechnik analysiert. Auch für den 50-Tages-Durchschnitt (2,88 HKD) liegt der letzte Schlusskurs nahe dem gleitenden Durchschnitt (-2,43 Prozent), was der China Foods-Aktie auch für diesen Wert eine "Neutral"-Rating einbringt. Insgesamt erhält China Foods also für die einfache Charttechnik eine "Neutral"-Bewertung.