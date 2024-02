China Foods Aktie: Wer das nicht weiß, hat was verpasst!

Weitere Suchergebnisse zu "China Foods":

Der Aktienkurs von China Foods hat im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Verbrauchsgütersektor eine Rendite von 3,19 Prozent erzielt, was mehr als 20 Prozent über dem Durchschnitt liegt. In der Nahrungsmittelbranche lag die mittlere Rendite in den letzten 12 Monaten bei -16,8 Prozent, wobei China Foods auch hier mit 20 Prozent deutlich darüber liegt. Aufgrund dieser positiven Entwicklung im letzten Jahr hat die Aktie ein "Gut"-Rating in dieser Kategorie erhalten.

In Bezug auf die Dividende liegt die Dividendenrendite von China Foods mit 4,62 Prozent nur leicht über dem Branchendurchschnitt von 3,82 Prozent. Dies führt zu einer "Neutral"-Einschätzung der Dividendenpolitik durch die Redaktion.

Die technische Analyse zeigt, dass der gleitende Durchschnittskurs der China Foods bei 2,8 HKD liegt, während die Aktie selbst einen Kurs von 2,82 HKD erreicht hat. Dies führt zu einer "Neutral"-Bewertung. Der GD50 für die vergangenen 50 Tage liegt bei 2,88 HKD, was einer "Neutral"-Bewertung entspricht.

Die längerfristige Betrachtung der Kommunikation im Internet zeigt, dass die Diskussionsintensität bei China Foods durchschnittlich ist, was zu einer "Neutral"-Einschätzung führt. Die Rate der Stimmungsänderung zeigt kaum Änderungen, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt ergibt sich daher eine "Neutral"-Einstufung der Aktie durch die Redaktion.