China Foods Aktie: Was war das denn?

In den letzten vier Wochen wurden bei China Foods keine wesentlichen Veränderungen in der Stimmungslage oder der Kommunikationsfrequenz in den sozialen Medien festgestellt. Deshalb wird die Aktie als "Neutral" bewertet. Auch hinsichtlich des Kurs-Gewinn-Verhältnisses (KGV) zeigt sich, dass China Foods aus fundamentalen Gesichtspunkten unterbewertet ist, da das aktuelle KGV 9 beträgt, während vergleichbare Unternehmen in der Nahrungsmittelbranche im Durchschnitt ein KGV von 69 aufweisen.

Die technische Analyse ergibt, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage eine Abweichung von +3,21 Prozent aufweist, was zu einer "Neutral"-Bewertung aus charttechnischer Sicht führt. Auch der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage zeigt eine geringe Abweichung von +0,35 Prozent, wodurch die China Foods-Aktie auch auf dieser kurzfristigeren Basis mit einem "Neutral"-Rating bewertet wird.

Basierend auf dem Relative Strength-Index (RSI) wird die China Foods-Aktie als Neutral-Titel eingestuft. Der RSI7 beträgt 30 und der RSI25 liegt bei 47,5, was zu einem Gesamtranking "Gut" auf der Ebene des Relative Strength Indikators führt.