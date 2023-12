China Foods Aktie: Was macht der Markt?

Weitere Suchergebnisse zu "China Foods":

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein prominenter Indikator, der es Anlegern ermöglicht, die Dynamik eines Aktienkurses zu bewerten. Der RSI für China Foods liegt bei 28,21, was ihn als "Gut" einstuft. Der RSI25, der den gleichen Wert für einen Zeitraum von 25 Tagen betrachtet, beläuft sich auf 48,67 und führt zu einer Einstufung als "Neutral". Insgesamt ergibt sich daraus ein Rating von "Gut".

In Bezug auf die technische Analyse wird die China Foods derzeit als "Neutral" eingestuft. Der gleitende Durchschnittskurs (GD200) liegt bei 2,8 HKD, während der aktuelle Kurs der Aktie bei 2,85 HKD liegt, was einer Abweichung von +1,79 Prozent entspricht. Der gleitende Durchschnittskurs der vergangenen 50 Tage (GD50) beträgt 2,78 HKD, was einer Abweichung von +2,52 Prozent entspricht. Zusammenfassend führt dies zu einem Rating von "Neutral".

Die Diskussionen in den sozialen Medien geben keine eindeutigen Signale zu den Einschätzungen und Stimmungen rund um China Foods. Überwiegend neutrale Themen wurden angesprochen, was zu einer Einstufung als "Neutral" führt.

Im fundamentalen Vergleich wird China Foods als unterbewertet angesehen, da das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) bei 9,62 liegt, mit einem Abstand von 86 Prozent zum Branchen-KGV von 69,18. Auf dieser Grundlage resultiert eine "Gut"-Empfehlung.

Insgesamt lässt sich zusammenfassen, dass die Aktie von China Foods in Bezug auf die Anlegerstimmung als "Neutral" angemessen bewertet wird.