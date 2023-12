China Foods Aktie: Was DAS für die Zukunft bedeutet

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein beliebtes Instrument der technischen Analyse, um zu beurteilen, ob ein Wertpapier derzeit "überkauft" oder "überverkauft" ist. Der RSI setzt Kursbewegungen über die Zeit in Relation. Für China Foods betrachten wir den RSI auf 7- und 25-Tage-Basis. Der 7-Tage-RSI beträgt derzeit 40 Punkte, was bedeutet, dass China Foods weder überkauft noch überverkauft ist und somit als "Neutral" eingestuft wird. Der 25-Tage-RSI-Wert von 46,38 zeigt auch hier, dass China Foods weder überkauft noch überverkauft ist, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt.

In Bezug auf den Aktienkursvergleich in der Branche hat China Foods im vergangenen Jahr eine Rendite von 12,67 Prozent erzielt, was 26,26 Prozent über dem Branchendurchschnitt liegt. Die mittlere jährliche Rendite für Wertpapiere aus der gleichen Branche "Nahrungsmittel" beträgt -12,64 Prozent, wobei China Foods aktuell 25,31 Prozent über diesem Wert liegt. Aufgrund dieser Überperformance bewerten wir die Aktie insgesamt mit "Gut".

In fundamentalen Aspekten zeigt sich, dass die Aktie von China Foods mit einem Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 9,53 im Vergleich zu ähnlichen Unternehmen aus der Branche "Nahrungsmittel" (KGV: 70,1) um 86 Prozent niedriger bewertet wird. Dies deutet auf eine Unterbewertung hin und führt zu einer Einstufung als "Gut" aus fundamentaler Perspektive.

Hinsichtlich des Sentiments und des Buzz-Faktors konnte in den letzten Wochen bei China Foods keine signifikante Veränderung des Stimmungsbildes festgestellt werden. Das Fehlen von Auffälligkeiten in Bezug auf die Stärke der Diskussion oder die Veränderung der Anzahl der Beiträge führt zu einer Gesamtbewertung von "Neutral" für dieses Kriterium.

Zusammenfassend erhält China Foods für diese Analysestufe daher eine Gesamtbewertung von "Neutral".