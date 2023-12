China Foods Aktie: Vorsicht, Stolperfalle!

Weitere Suchergebnisse zu "China Foods":

Der Aktienkurs von China Foods hat sich im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Verbrauchsgütersektor um 25,47 Prozent gesteigert, was mehr als 39 Prozent über dem Durchschnitt liegt. Auch im Vergleich zur Nahrungsmittelbranche, die in den letzten 12 Monaten eine mittlere Rendite von -12,63 Prozent verzeichnete, liegt China Foods mit einer Rendite von 38,1 Prozent deutlich darüber. Dies führt zu einem "Gut"-Rating für die Aktie in dieser Kategorie.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz im Netz zeigt die Aktie von China Foods eine durchschnittliche Diskussionsintensität und eine kaum veränderte Rate der Stimmungsänderung. Daher erhält das Unternehmen in dieser Hinsicht eine "Neutral"-Einschätzung.

Die technische Analyse zeigt, dass der Kurs von China Foods derzeit um +2,15 Prozent vom gleitenden Durchschnitt der letzten 50 Tage entfernt ist, was zu einer kurzfristigen "Neutral"-Einschätzung führt. Auf der Basis der vergangenen 200 Tage wird die Aktie ebenfalls als "Neutral" eingestuft, da die Distanz zum GD200 bei +1,79 Prozent liegt.

In Bezug auf die Dividende liegt China Foods mit 4,54 % nur leicht über dem Branchendurchschnitt Nahrungsmittel (3,66 %), was zu einer aktuellen "Neutral"-Einstufung führt.

Insgesamt zeigt die Entwicklung von China Foods im vergangenen Jahr starke Ergebnisse, was zu positiven Bewertungen in den verschiedenen Kategorien führt. Die Aktie wird daher insgesamt als "Neutral" eingestuft.