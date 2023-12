China Foods Aktie: Lieber erstmal halten!

Weitere Suchergebnisse zu "China Foods":

Die Diskussionen rund um China Foods auf Plattformen der sozialen Medien spiegeln die Einschätzungen und Stimmungen der Anleger wider. Es wurden in den letzten Tagen hauptsächlich neutrale Themen rund um den Wert angesprochen, was darauf hindeutet, dass das Unternehmen als "Neutral" einzustufen ist. Die Aktie von China Foods wird bezüglich der Anlegerstimmung als angemessen bewertet.

In Bezug auf die Dividendenrendite beträgt die aktuelle Dividendenrendite für China Foods 4,54 Prozent, was über dem Mittelwert (2,4 Prozent) für diese Aktie liegt. Unsere Analysten bewerten daher die Dividendenpolitik von China Foods als "Gut".

In technischer Hinsicht ist die China Foods Aktie derzeit -2,9 Prozent vom gleitenden Durchschnitt der zurückliegenden 50 Tage entfernt, was zu einer kurzfristigen Einschätzung von "Neutral" führt. Auf Basis der vergangenen 200 Tage wird die Aktie ebenfalls als "Neutral" eingestuft, da die Distanz zum GD200 -3,94 Prozent beträgt. Insgesamt wird die Aktie aus charttechnischer Sicht für beide Zeiträume als "Neutral" eingestuft.

Was das Sentiment und den Buzz betrifft, so zeigt die langfristige Beobachtung der Kommunikation im Netz, dass die Diskussionsintensität eine durchschnittliche Aktivität aufweist. Die Rate der Stimmungsänderung zeigt indes kaum Änderungen, was zu einer insgesamt "Neutral"-Einstufung für China Foods führt.