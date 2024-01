China Foods Aktie: Ist es vollbracht?

Weitere Suchergebnisse zu "China Foods":

In den letzten 200 Handelstagen hat sich der Durchschnitt des Schlusskurses der China Foods-Aktie auf 2,8 HKD belaufen. Der Schlusskurs am letzten Handelstag lag bei 2,81 HKD, was einer Differenz von +0,36 Prozent entspricht. Dies führt zu einer "Neutral"-Bewertung aus charttechnischer Sicht. Auch der 50-Tages-Durchschnitt, der bei 2,88 HKD liegt, ergibt eine ähnliche Einschätzung, da der letzte Schlusskurs nahe am gleitenden Durchschnitt (-2,43 Prozent) liegt. Somit erhält die China Foods-Aktie insgesamt eine "Neutral"-Bewertung für die einfache Charttechnik.

Die Anleger-Stimmung in den sozialen Medien war in den letzten zwei Wochen überwiegend neutral bezüglich China Foods. Dies ergibt sich aus der Auswertung der verschiedenen Kommentare und Beiträge zu diesem Wert. Die Anleger-Stimmung erlaubt daher die Einstufung "Neutral".

Der Relative Strength-Index (RSI) von China Foods weist eine Ausprägung von 100 auf, was zu einer Bewertung als "Schlecht" führt. Der RSI25 beläuft sich auf 52,63, was für 25 Tage eine Einstufung als "Neutral" ergibt. Insgesamt führt dieses Bild zu einem Rating von "Schlecht".

Aktuell bietet die Aktie von China Foods eine Dividendenrendite von 4,54 %, was einem Mehrertrag von 0,83 Prozentpunkten im Vergleich zum Branchendurchschnitt Nahrungsmittel entspricht. Dies führt zu einer Bewertung als "Neutral" für die Ausschüttungspolitik des Unternehmens.