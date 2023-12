China Foods Aktie: Ist das eine Gewinn-Chance?

Weitere Suchergebnisse zu "China Foods":

Der Aktienkurs von China Foods hat im letzten Jahr eine Rendite von 25,47 Prozent erzielt, was 38,3 Prozent über dem Durchschnitt der Verbrauchsgüterbranche liegt. In der Nahrungsmittelbranche beträgt die mittlere jährliche Rendite -11,97 Prozent, wobei China Foods aktuell 37,44 Prozent über diesem Wert liegt. Aufgrund dieser Überperformance wird die Aktie insgesamt als "Gut" bewertet.

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von China Foods beträgt derzeit 9, was im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche "Nahrungsmittel" als unterbewertet gilt. Aus fundamentalen Gesichtspunkten erhält die Aktie daher eine "Gut"-Einschätzung.

Die Anleger-Stimmung bei China Foods ist insgesamt neutral, wie aus den Diskussionen in den sozialen Medien der letzten beiden Wochen hervorgeht. In den letzten ein bis zwei Tagen wurden weder positive noch negative Themen stark diskutiert, was zu der Einschätzung "Neutral" führt.

Die Dividendenrendite von China Foods beträgt derzeit 4,54 %, nur leicht über dem Branchendurchschnitt von 3,65 %. Aufgrund dieser geringen Differenz wird auch die Dividende als "Neutral" eingestuft.