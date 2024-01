China Foods Aktie: Immer langsam!

Weitere Suchergebnisse zu "China Foods":

Die Stimmung der Anleger in Bezug auf die China Foods-Aktie bleibt neutral, wie aus den Diskussionen und Interaktionen in sozialen Medien hervorgeht. In den letzten zwei Wochen wurden weder positiv noch negativ über das Unternehmen diskutiert, und auch in den letzten ein bis zwei Tagen gab es keine besonderen Themen, die das Interesse der Anleger geweckt haben. Daher erhält die Aktie heute eine "Neutral"-Einschätzung auf der Basis des Anleger-Stimmungsbarometers.

In Bezug auf die technische Analyse liegt der Durchschnitt des Schlusskurses der China Foods-Aktie für die letzten 200 Handelstage bei 2,8 HKD. Der letzte Schlusskurs von 2,9 HKD weicht um +3,57 Prozent ab, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Bewertung aus charttechnischer Sicht führt. Auch der Durchschnitt aus den letzten 50 Handelstagen (2,88 HKD) weist mit einer Abweichung von +0,69 Prozent eine "Neutral"-Bewertung auf. Insgesamt erhält die China Foods-Aktie somit für die einfache Charttechnik ein "Neutral"-Rating.

Die Analyse des Sentiments und des Buzz zeigt, dass es in den letzten vier Wochen keine wesentlichen Veränderungen in der Stimmungslage oder der Kommunikationsfrequenz bezüglich der China Foods-Aktie gab. Daher wird die Aktie in diesem Bereich ebenfalls mit einem "Neutral"-Rating bewertet.

Im Branchenvergleich erzielte China Foods in den letzten 12 Monaten eine Performance von 10,61 Prozent, während ähnliche Aktien aus der "Nahrungsmittel"-Branche im Durchschnitt um -16,63 Prozent gefallen sind. Dies bedeutet eine Outperformance von +27,24 Prozent im Branchenvergleich für China Foods. Auch im "Verbrauchsgüter"-Sektor lag die Aktie mit einer Rendite von -15,59 Prozent im letzten Jahr um 26,2 Prozent über dem Durchschnittswert. Aufgrund dieser Überperformance erhält China Foods in dieser Kategorie ein "Gut"-Rating.