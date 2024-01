China Foods Aktie: Gut oder schlecht?

Weitere Suchergebnisse zu "China Foods":

In den sozialen Medien konnten in den letzten vier Wochen keine wesentlichen Veränderungen im Stimmungsbild oder in der Kommunikationsfrequenz von China Foods festgestellt werden. Aus diesem Grund wird die Aktie mit einem "Neutral"-Rating bewertet.

Der Relative Strength-Index (RSI) wird häufig genutzt, um die Dynamik eines Aktienkurses zu bewerten. Für China Foods liegt der RSI bei 100, was auf eine schlechte Bewertung hindeutet. Der RSI25, der für einen Zeitraum von 25 Tagen berechnet wird, beläuft sich auf 52,63 und führt zu einer neutralen Einstufung. Insgesamt wird die Aktie daher als "Schlecht" bewertet.

Die technische Analyse ergibt einen Durchschnitt von 2,8 HKD für den Schlusskurs der China Foods-Aktie in den letzten 200 Handelstagen. Der letzte Schlusskurs lag bei 2,81 HKD, was zu einer neutralen Bewertung aus charttechnischer Sicht führt. Sowohl der 200-Tages-Durchschnitt als auch der 50-Tages-Durchschnitt führen zu einem neutralen Rating für die Aktie.

In Bezug auf die Dividende kann ein Investor, der derzeit in die Aktie von China Foods investiert ist, eine Dividendenrendite von 4,54 % erzielen, was einen Mehrertrag von 0,83 Prozentpunkten gegenüber dem Branchendurchschnitt bedeutet. Aufgrund dieser leicht höheren Dividenden wird die Ausschüttungspolitik des Unternehmens als "Neutral" bewertet.