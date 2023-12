China Foods Aktie: Da kann man verrückt werden!

Weitere Suchergebnisse zu "Telefonica Deutschland Holding":

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von China Foods liegt derzeit bei 9, was bedeutet, dass die Börse 9,62 Euro für jeden Euro Gewinn des Unternehmens zahlt. Dies ist 87 Prozent weniger als der Branchendurchschnitt im Bereich "Nahrungsmittel", der aktuell bei 72 liegt. Aufgrund dieser Tatsache wird der Titel als unterbewertet betrachtet und daher auf Grundlage des KGV als "Gut" eingestuft.

Die 200-Tage-Linie (GD200) der China Foods verläuft aktuell bei 2,8 HKD, was der Aktie die Einstufung "Neutral" einbringt. Der Aktienkurs selbst ging bei 2,86 HKD aus dem Handel, was einen Abstand von +2,14 Prozent zur GD200 bedeutet. Im Vergleich zum gleitenden Durchschnittskurs der zurückliegenden 50 Tage (GD50) hat der GD50 derzeit ein Niveau von 2,77 HKD angenommen. Dies entspricht einer aktuellen Differenz von +3,25 Prozent und führt ebenfalls zu einem "Neutral"-Signal. Insgesamt lautet der Befund auf Basis der beiden Zeiträume also "Neutral".

Mit einer Dividendenrendite von 4,54 Prozent hat China Foods derzeit einen leicht höheren Wert als der Branchendurchschnitt von 3,64 Prozent. Aufgrund dieser Differenz erhält die China Foods-Aktie in dieser Kategorie ebenfalls eine "Neutral"-Bewertung.

Der Relative Strength Index (RSI) von China Foods liegt bei 35,14, was zu einer Bewertung als "Neutral" führt. Der RSI25, der für 25 Tage berechnet wird, beläuft sich auf 46,67, was ebenfalls zu einer Einstufung als "Neutral" führt. Insgesamt ergibt sich somit ein Gesamtrating von "Neutral".

