China Foods Aktie: Da kann man nur noch staunen

Weitere Suchergebnisse zu "China Foods":

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein bekanntes Instrument, um die Dynamik eines Aktienkurses zu bewerten. Dabei wird das Verhältnis von Auf- und Abwärtsbewegungen auf einen Abstand von 0 bis 100 normiert. Für China Foods liegt der RSI bei 100, was als "Schlecht" bewertet wird. Der RSI25, der für 25 Tage berechnet wird, beläuft sich auf 52,63, was zu einer Einstufung als "Neutral" führt. Insgesamt ergibt sich somit ein "Schlecht"-Rating.

Die technische Analyse basierend auf den letzten 200 Handelstagen zeigt, dass der Durchschnitt des Schlusskurses für die China Foods-Aktie bei 2,8 HKD liegt. Der letzte Schlusskurs lag bei 2,81 HKD, was einen Unterschied von +0,36 Prozent ausmacht und zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Auch der 50-Tages-Durchschnitt, der bei 2,88 HKD liegt, ergibt einen ähnlichen Wert, der zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Somit erhält China Foods insgesamt eine "Neutral"-Bewertung für die einfache Charttechnik.

In fundamentalen Aspekten beträgt das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) der China Foods-Aktie aktuell 9,6 und liegt 86 Prozent unter dem Branchendurchschnitt von 69. Dies führt zu einer Unterbewertung und damit zu einer "Gut"-Bewertung.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz in den sozialen Medien konnten in den vergangenen vier Wochen keine wesentlichen Veränderungen festgestellt werden. Daher wird die Aktie mit einem "Neutral"-Rating bewertet, da weder eine Zunahme noch eine Abnahme an Diskussionsbeiträgen festgestellt wurde. Insgesamt erhält China Foods daher eine "Neutral"-Bewertung auf dieser Stufe.