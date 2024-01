China Food, Beverage Aktie: Nächster Hammer kommt!

Der Relative Strength Index (RSI) wird häufig verwendet, um zu beurteilen, ob ein Wertpapier derzeit "überkauft" oder "überverkauft" ist, indem die Auf- und Abwärtsbewegungen im Laufe der Zeit in Relation gesetzt werden. Für China Food And Beverage wird der kurzfristige RSI der letzten 7 Tage sowie der etwas längerfristige RSI auf 25-Tage-Basis bewertet. Der 7-Tage-RSI liegt momentan bei 31,98 Punkten, was auf ein "Neutral"-Rating hinweist. Auch der RSI25 zeigt mit einem Wert von 39,67 an, dass das Wertpapier weder überkauft noch überverkauft ist und somit ebenfalls ein "Neutral"-Rating erhält.

Die Auswertung der Rate der Stimmungsänderung und der Diskussionsintensität ergibt, dass es in den letzten Monaten keine bedeutende Tendenz in der Stimmungslage der Anleger gab. Auch die Intensität der Diskussionen zeigt, dass die Anleger weder mehr noch weniger als üblich über das Unternehmen diskutiert haben. Daher erhält China Food And Beverage ein "Neutral"-Rating in Bezug auf das Sentiment und den Buzz.

Die Anleger-Stimmung in den Diskussionsforen und sozialen Medien ist insgesamt eher neutral. Trotzdem zeigen die Diskussionen der letzten Wochen, dass vor allem positive Themen im Mittelpunkt standen, was zu einer Gesamtbewertung von "Gut" führt.

In Bezug auf die technische Analyse wird China Food And Beverage anhand des gleitenden Durchschnitts des Schlusskurses der Aktie aus den letzten 200 Handelstagen bewertet. Der aktuelle Wert von 0,12 USD liegt deutlich über dem letzten Schlusskurs (0,194 USD) mit einem Unterschied von +61,67 Prozent, was zu einer insgesamt "Gut"-Bewertung führt. Auch der gleitende Durchschnitt auf Basis der letzten 50 Handelstage ergibt ein ähnliches Bild und führt zu einem weiteren "Gut"-Rating.

Insgesamt wird die China Food And Beverage-Aktie auf Basis der technischen Analyse und der Anleger-Stimmung als "Gut" bewertet.